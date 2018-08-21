18:30 21.08.2018 | Политика | Новости
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Америка внесла еще двух россиян в санкционный список

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности.

Америка внесла еще двух россиян в санкционный список

Об этом передает Reuters.

В сообщении на своем сайте Минфин США заявил, что накладывает санкции на базирующуюся в Санкт-Петербурге фирму "Вела-Марин" и расположенную в Словакии Lacno SRO, а также на двух человек, связанных с компанией Divetechnoservices, на которую ограничения были введены ранее.

Их внесли в перечень, предусмотренный приказом 13694 "Блокировка собственности отдельных лиц, причастных к существенному злонамеренной киберактивности". Как отмечается, лица и компании, против которых вводятся санкции, оказывали поддержку российские ФСБ.

Как сообщал "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки готовы рассмотреть отмену санкций против России если Кремль начнет предпринимать шаги для сотрудничества с США по Сирии и Украине.


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