12:32 14.08.2018 | Политика | Новости
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Меркель выступает против любого изменения границ на Балканах

Немецкий канцлер Ангела Меркель не поддерживает инициативу лидеров Сербии и Косово изменить границ.

Меркель выступает против любого изменения границ на Балканах

Об этом она заявила во вторник, 14 августа, на пресс-конференции с премьер-министром Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем. Она напомнила, что президент Сербии Александр Вучич в июле выступил с предложением присоединить север Косово к Сербии.

Территориальная целостность государств Западных Балкан установлена и неприкосновенна. Это нужно повторять снова и снова, потому что снова и снова делаются попытки говорить о границах, а мы не можем этого делать, - уверена канцлер германии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сербии провели экстренное совещание из-за риска обострения с Косово. Российская разведка якобы передала Белграду данные о подготовке вторжения на север Косово для утверждения суверенитета на всей его территории.

До этого сообщалось, что Косово хочет привлечь новых посредников к переговорам с Сербией.


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