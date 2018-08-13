14:57 13.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100201172:roman_z

Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым

Быстрого решения нет ни по Донбассу, ни по Крыму.

Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

По мнению бывшего Президента, это не вопрос в годах, этот вопрос в процессе.

Вместе с тем Ющенко подчеркнул, что план будущей победы должен формировать парламент. В его компетенцию входит и военная доктрина, и международная политика, и оборонная, и политика безопасности.

Как сообщал "УРА-Информ", контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 38 тысяч человек. Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 38 тыс. человек Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Киевляне могут бесплатно пройти медицинское обследование Эрдоган считает, что падение турецкой лиры - это "политический заговор" против Турции Эрдоган считает, что падение турецкой лиры - это "политический заговор" против Турции Режим работы трех станций метро Киева изменят
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив