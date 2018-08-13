Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

По мнению бывшего Президента, это не вопрос в годах, этот вопрос в процессе.

Вместе с тем Ющенко подчеркнул, что план будущей победы должен формировать парламент. В его компетенцию входит и военная доктрина, и международная политика, и оборонная, и политика безопасности.

Как сообщал "УРА-Информ", контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 38 тысяч человек. Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 38 тыс. человек Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.