В Венесуэле из-за покушения на Мадуро задержали 11 журналистов

Как сообщает в понедельник, 6 августа, Национальный профсоюз работников венесуэльских средств массовой информации, представители СМИ были необоснованно задержаны,. Еще несколько человек избили или ограбили.

Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию, - говорится в сообщении

Профсоюз также опубликовал список задержанных представителей СМИ, среди них оказались представители венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

Напомним, 4 августа во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства не пострадал.

Как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол сообщил, что по подозрению в причастности к попытке покушения на президента страны Николаса Мадуро арестовали шесть человек.