20:15 06.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина подаст в ЕСПЧ комплексный иск по узникам Кремля, - Минюст

Украина готовиться подать комплексный межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека по украинским политзаключенным, незаконно удерживаемых Россией.

Украина подаст в ЕСПЧ комплексный иск по узникам Кремля, - Минюст

Иск будет передан в ЕСПЧ на следующей неделе. Об этом в понедельник, 6 августа, в эфире одного их украинских телеканалов заявил заместитель главы Министерства юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

По его мнению, такой иск поможет привлечь к проблеме узников Кремля внимание международной общественности.

Это определенная категория лиц, которых Россия намеренно преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, их проукраинскую позицию, похищая в Крыму или на территории России, - пояснил Петухов, добавив, что еще будет еще один иск Украины, поданный в ЕСПЧ. Речь идет о референдуме и захвате Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму.

Мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге, - отметил Петухов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 июля 2018 года Европейский суд по правам человека призвал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние.


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