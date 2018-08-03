В Зимбабве на президентских выборах победил Мнангагва

За политика проголосовали 50,8% избирателей. Лидер оппозиции Нельсон Чамиса получил 44,3% голосов.

Такие данные в пятницу утром, 3 августа, во время специального брифинга заявила председатель Центральной избирательной комиссии Присцилла Чигумба.

Эммерсон Мнангагва представляет правящую партию "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт".

Напомним, в столице Зимбабве после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Зимбабве, где в понедельник прошли президентские выборы, лидер оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе. По его данным он получил "решительную победу". Его партия "Движение за демократические перемены" получила результаты голосования по 10000 избирательных участков.