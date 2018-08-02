В МИД подвергли критике заявление Орбана по евроинтеграции Украины

В Министерстве иностранных дел Украины сочли предвзятым последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о евроинтеграционных намерениях Киева.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины.
Как отмечается, накануне в украинский МИД вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Так, в МИД Украины совершенно не согласны с тем, какие шаги делает официальный Будапешт в отношении украинского государства.
Вместе с тем представители украинского государства потребовали прекратить действия, которые негативно влияют на двусторонние отношения.
"Неприемлемость последних заявлений венгерского дипломата существенно диссонируют с политикой Европейского союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Венгрии продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне.