В МИД подвергли критике заявление Орбана по евроинтеграции Украины

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Как отмечается, накануне в украинский МИД вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Так, в МИД Украины совершенно не согласны с тем, какие шаги делает официальный Будапешт в отношении украинского государства.

Вместе с тем представители украинского государства потребовали прекратить действия, которые негативно влияют на двусторонние отношения.

"Неприемлемость последних заявлений венгерского дипломата существенно диссонируют с политикой Европейского союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Венгрии продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне.