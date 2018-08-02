10:23 02.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МИД подвергли критике заявление Орбана по евроинтеграции Украины

В Министерстве иностранных дел Украины сочли предвзятым последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о евроинтеграционных намерениях Киева.

В МИД подвергли критике заявление Орбана по евроинтеграции Украины

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Как отмечается, накануне в украинский МИД вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Так, в МИД Украины совершенно не согласны с тем, какие шаги делает официальный Будапешт в отношении украинского государства.

Вместе с тем представители украинского государства потребовали прекратить действия, которые негативно влияют на двусторонние отношения.

"Неприемлемость последних заявлений венгерского дипломата существенно диссонируют с политикой Европейского союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Венгрии продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне. 


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