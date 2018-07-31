11:41 31.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины уволил губернатора Черниговской области

Глава украинского государства Петр Порошенко принял решение уволить с должности главу Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича. 

Президент Украины уволил губернатора Черниговской области

Об этом говорится в тексте указа президента №218/2018 от 30 июля.

Отметим, что в данное время пока не сообщаются причинны устранения от должности Кулича.

"Освободить Кулича Валерия Петровича с поста главы Черниговской областной государственной администрации", - говорится в сообщении указа гаранта страны.

Валерий Кулич с декабря 2012 года был депутатом Черниговского областного совета, а с 2014 года – народным депутатом Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко. Кулич был назначен главой Черниговской ОГА в конце марта 2015 года. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко сместил с должности Валентина Мондриевского, который был председателем Подольской районной администрации.


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