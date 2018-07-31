Президент Украины уволил губернатора Черниговской области

Глава украинского государства Петр Порошенко принял решение уволить с должности главу Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича.
Об этом говорится в тексте указа президента №218/2018 от 30 июля.
Отметим, что в данное время пока не сообщаются причинны устранения от должности Кулича.
"Освободить Кулича Валерия Петровича с поста главы Черниговской областной государственной администрации", - говорится в сообщении указа гаранта страны.
Валерий Кулич с декабря 2012 года был депутатом Черниговского областного совета, а с 2014 года – народным депутатом Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко. Кулич был назначен главой Черниговской ОГА в конце марта 2015 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко сместил с должности Валентина Мондриевского, который был председателем Подольской районной администрации.