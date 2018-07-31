Появились подробности, как президент Украины отреагировал на санкции ЕС против Крымского моста

Об этом глава нашего государства написал на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Порошенко написал, что вместе с предыдущими санкциями Кремль получил жесткий ответ на вопрос о том, чей Крым.

Напоследок президент добавил, что дал задание Министерству иностранных дел значительно усилить работу над дальнейшим ужесточением санкций против РФ и любых физических и юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и оккупации украинского Крыма.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", представители Европейского Союза ввели меры ограничения против большинство компаний РФ. Под санкции попали две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.