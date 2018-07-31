13:29 31.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Появились подробности, как президент Украины отреагировал на санкции ЕС против Крымского моста

Гарант Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета Европейского союза ввести санкции в отношении организаций, которые принимали участие в строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму. 

Появились подробности, как президент Украины отреагировал на санкции ЕС против Крымского моста

Об этом глава нашего государства написал на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Порошенко написал, что вместе с предыдущими санкциями Кремль получил жесткий ответ на вопрос о том, чей Крым.

Напоследок президент добавил, что дал задание Министерству иностранных дел значительно усилить работу над дальнейшим ужесточением санкций против РФ и любых физических и юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и оккупации украинского Крыма.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", представители Европейского Союза ввели  меры ограничения против большинство компаний РФ. Под санкции попали две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.


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