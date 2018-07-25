Президент Франции и глава МИД РФ обсудили вопросы Сирии и Украины

Об этом сообщила канцелярия президента Франции. Об этом диалоге попросил лично президент РФ Владимир Путин. В незапланированной встрече в Елисейском дворце участвовал также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В ходе обсуждения участники обсудили возвращение беженцев в Сирию и конфликт на востоке Украины. Франция и ФРГ наряду с Россией и Украиной являются участницами нормандского формата переговоров по мирному урегулированию в Донбассе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Совете Европейского союза заявили, что переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза приостановлены. Турция отдаляется все дальше от Европейского союза.