На Мальте сняли коррупционные обвинения с премьера

Генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската в злоупотреблениях и получении выгоды от тайной оффшорной компании. Об этом сообщает Euobserver.
Как пояснил генпрокурор, следствие не обнаружило доказательств коррупции или отмывания денег Азербайджана через банк Pilatus. В связи с этим все обвинения были сняты.
Примечательно, что обвинения против главы правительства прозвучали частично. В частности, это произошло из-за свидетельств работницы банка Pilatus, которая была информанткой убитой журналистки.
"Мальта в прошлом году объявила Ефимову в розыск", - говорится в сообщении.
Джозеф Мускат во время всего расследования настаивал на своей невиновности и заявлял, что не уйдет в отставку, пока не будет доказано обратное.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Итали министра-евроскептика подозревают в коррупции. Прокуратура расследует среди прочего обстоятельства предоставления банком Unicredit займа на строительство ветровой электростанции в области Молизе в центральной Италии. Расследование охватывает период с 2005 по 2013 годы и продолжается уже полгода.