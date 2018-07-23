На Мальте сняли коррупционные обвинения с премьера

Как пояснил генпрокурор, следствие не обнаружило доказательств коррупции или отмывания денег Азербайджана через банк Pilatus. В связи с этим все обвинения были сняты.

Примечательно, что обвинения против главы правительства прозвучали частично. В частности, это произошло из-за свидетельств работницы банка Pilatus, которая была информанткой убитой журналистки.

"Мальта в прошлом году объявила Ефимову в розыск", - говорится в сообщении.

Джозеф Мускат во время всего расследования настаивал на своей невиновности и заявлял, что не уйдет в отставку, пока не будет доказано обратное.