21:13 23.07.2018 | Политика | Новости
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На Мальте сняли коррупционные обвинения с премьера

Генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската в злоупотреблениях и получении выгоды от тайной оффшорной компании. Об этом сообщает Euobserver.

На Мальте сняли коррупционные обвинения с премьера

Как пояснил генпрокурор, следствие не обнаружило доказательств коррупции или отмывания денег Азербайджана через банк Pilatus. В связи с этим все обвинения были сняты.

Примечательно, что обвинения против главы правительства прозвучали частично. В частности, это произошло из-за свидетельств работницы банка Pilatus, которая была информанткой убитой журналистки. 

"Мальта в прошлом году объявила Ефимову в розыск", - говорится в сообщении.

Джозеф Мускат во время всего расследования настаивал на своей невиновности и заявлял, что не уйдет в отставку, пока не будет доказано обратное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Итали министра-евроскептика подозревают в коррупции. Прокуратура расследует среди прочего обстоятельства предоставления банком Unicredit займа на строительство ветровой электростанции в области Молизе в центральной Италии. Расследование охватывает период с 2005 по 2013 годы и продолжается уже полгода. 


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