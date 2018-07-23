МИД Греции обвинил РФ во вмешательстве в национальные интересы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Сообщается, что в начале июля Афины выдворили двух российских дипломатов за попытку сорвать важное соглашение. В частности, Греция обвинила россиян в спонсировании протестующих, которые выступали против соглашения с Македонией.

"Россия должна понять, что она не может не уважать национальные интересы другого государства на том основании, что считает себя сильнее", - сказал Коцзиас.

В свою чередь в МИД России заявили, что на Грецию оказывалось огромное давление британских и американских партнеров в вопросе высылки дипломатов.

Напомним, 13 июля стало известно, что Греция решила выдворить двух российских дипломатов