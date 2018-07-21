ЕС готовы ускорить процесс интеграции Украины

Об этом она написала в своем авторском материала одному из украинских медиа-изданий.

На тезис о дате полной интеграции Украины чиновница пишет следующее: "Главное, что политическое одобрение разработки механизма секторальной интеграции… создает возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ".

Кроме того, Украина предложила ЕС механизм интеграции в энергетической сфере и цифровых рынках, таможенной сфере, в области юстиции, свободы и безопасности. Подобные инициативы практически всегда находят отклик у европейских партнеров, особенно, это станет дополнительным "козырем" для Киева накануне саммита.

Климпуш-Цинцадзе считает, что Соглашение об ассоциации ЕС и Украины с годами будет становиться легче и прозрачнее, резюмируя свой материал следующей фразой: "Такой механизм станет своеобразной страховкой от политических колебаний относительно евроинтеграции Украины - как в самой Украине, так и в ЕС"

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина присоединилась к решению ЕС о санкциях против России. Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя.