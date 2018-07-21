10:56 21.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100199440:roman

ЕС готовы ускорить процесс интеграции Украины

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе утверждает, что Евросоюз готов начать секторальную интеграцию Украины в европейское сообщество.

ЕС готовы ускорить процесс интеграции Украины

Об этом она написала в своем авторском материала одному из украинских медиа-изданий.

На тезис о дате полной интеграции Украины чиновница пишет следующее: "Главное, что политическое одобрение разработки механизма секторальной интеграции… создает возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ".

Кроме того, Украина предложила ЕС механизм интеграции в энергетической сфере и цифровых рынках, таможенной сфере, в области юстиции, свободы и безопасности. Подобные инициативы практически всегда находят отклик у европейских партнеров, особенно, это станет дополнительным "козырем" для Киева накануне саммита.

Климпуш-Цинцадзе считает, что Соглашение об ассоциации ЕС и Украины с годами будет становиться легче и прозрачнее, резюмируя свой материал следующей фразой: "Такой механизм станет своеобразной страховкой от политических колебаний относительно евроинтеграции Украины - как в самой Украине, так и в ЕС"

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина присоединилась к решению ЕС о санкциях против России. Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя.


Поделиться
Читайте также:
 
На Киевщине задержали двух коррупционеров Украинцы все больше предпочитают передвигаться на трамвае Выходные обещают быть дождливыми - прогноз погоды на ближайшие сутки Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив