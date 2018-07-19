09:20 19.07.2018 | Политика | Новости
100199223:labazovych

В США продолжают возлагать на Россию ответственность за сбитый MH17 – Госдеп

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что Российская Федерация, без сомнения, ответственна за катастрофу малайзийского рейса MH17. В частности, который потерпел крушение на Донбеасс в июле 2014 года. 

В США продолжают возлагать на Россию ответственность за сбитый MH17 – Госдеп

Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, американская сторона сделала два заявления в течение последних месяцев. Тажке Хизер Науерт подчеркнула, что с того момента позиция официального Вашингтона не изменилась.

"США поддерживают деятельность Международной следственной группы, расследующей катастрофу", - подчеркнула Науерт.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. среди них 38 граждан Австралии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины одобрила ратификацию Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 над Донбассом.


Поделиться
Читайте также:
 
Суд признал РФ агрессором и обязал выплатить компенсации переселенцам Пять стран поддержали санкции ЕС по Крыму Польша профинансирует выращивание малины в Украине Афганистан сотрясло мощное землетрясение
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив