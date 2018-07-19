В США продолжают возлагать на Россию ответственность за сбитый MH17 – Госдеп

Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, американская сторона сделала два заявления в течение последних месяцев. Тажке Хизер Науерт подчеркнула, что с того момента позиция официального Вашингтона не изменилась.

"США поддерживают деятельность Международной следственной группы, расследующей катастрофу", - подчеркнула Науерт.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. среди них 38 граждан Австралии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины одобрила ратификацию Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 над Донбассом.