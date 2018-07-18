Украина и Грузия договорились ускорить введение поездок между странами по внутренним паспортам

Об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

По предварительным сведениям, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи Министра Кабинета Министров Украины Александра Саенко с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. В частности, которая прошла 17 июля в Тбилиси.

Также отмечается, что стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в развитии транспортных коридоров в рамках "Нового Шелкового пути". Примечательно, что развитие таких транспортных коридоров позволит существенно увеличить объемы украинского экспорта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", члены-стран НАТО способствуют вступлению Грузии к альянсу. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, с того времени как состоялось первое заседание комиссии НАТО-Грузии по членству, прошло уже 10 лет.