Минюст планирует подать очередной иск против РФ в суд по правам человека

Об этом сегодня сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, подача иска была отстрочена украинской стороной в расчете на то, что удастся договориться о возврате украинцев по дипломатическим каналам. Однако этого не случилось. Поэтому, после консультаций с МИД будет подан комплексный иск о том, что в России происходит преследование украинских граждан.

Вместе с тем Петренко добавил, что такой иск в ЕСПЧ уже готов.

Как сообщал "УРА-Информ", в плену у российских агрессоров находится более шести десятков украинцев.