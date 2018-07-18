15:16 18.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минюст планирует подать очередной иск против РФ в суд по правам человека

Министерство юстиции планирует подать еще один иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. Он будет касаться украинских политзаключенных.

Минюст планирует подать очередной иск против РФ в суд по правам человека

Об этом сегодня сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, подача иска была отстрочена украинской стороной в расчете на то, что удастся договориться о возврате украинцев по дипломатическим каналам. Однако этого не случилось. Поэтому, после консультаций с МИД будет подан комплексный иск о том, что в России происходит преследование украинских граждан.

Вместе с тем Петренко добавил, что такой иск в ЕСПЧ уже готов.

Как сообщал "УРА-Информ", в плену у российских агрессоров находится более шести десятков украинцев.


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