Минюст планирует подать очередной иск против РФ в суд по правам человека

Министерство юстиции планирует подать еще один иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. Он будет касаться украинских политзаключенных.
Об этом сегодня сообщил министр юстиции Павел Петренко.
По его словам, подача иска была отстрочена украинской стороной в расчете на то, что удастся договориться о возврате украинцев по дипломатическим каналам. Однако этого не случилось. Поэтому, после консультаций с МИД будет подан комплексный иск о том, что в России происходит преследование украинских граждан.
Вместе с тем Петренко добавил, что такой иск в ЕСПЧ уже готов.
Как сообщал "УРА-Информ", в плену у российских агрессоров находится более шести десятков украинцев.