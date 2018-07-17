Сегодня в Париже состоятся переговоры по Донбассу в нормандском формате

Как сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире одного телеканала, дипломаты проведут новый раунд переговоров в Париже.

Гарант страны уточнил, что встреча заместителей дипломатических советников и экспертов пройдет в нормандском формате.

Добавим, ранее в ходе встречи президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон договорились о дальнейших контактах в нормандском формате для обеспечения выполнения минских договоренностей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что никто не имеет права запретить Украине, или любой стране мира стать членом Североатлантического Альянса. По словам Порошенко, в 2013 году только 16% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО. Сейчас более чем 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО.