Порошенко заверил, что сотрудничество Украины с НАТО будет расширяться

За последние четыре года Украина очень сильно приблизилась ко вступлению в Альянс. Об этом в понедельник, 16 июля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также рассказал, что накануне вместе с министром обороны был на международных учениях "Си Бриз" на боевых американских кораблях шестого флота. Мы встречались с главнокомандующим сил НАТО в Европе. Мы получили четкую позицию, что НАТО вместе с Украиной, сотрудничество с НАТО будет расширяться, - сообщил Порошенко.

По его словам, он может подтвердить, что двери в НАТО для Украины открыты. Вступление в НАТО зависит только от нас. Мы решительными шагами за последние четыре года приблизились к вступлению, проведя очень важные реформы, - добавил президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко считает, что до конца 2030 года Украина станет полноценным членом Североатлантического Альянса. Об этом он поделился с журналистами во время брифинга по итогам саммита НАТО в Брюсселе. По его словам, на сегодняшний день Украина сделала очень большие шаги в области реформирования и изменения в Вооруженных силах Украины и вооружении государства, секторе обороны и безопасности и тому подобное.