13:33 16.07.2018 | Политика | Новости
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За дело украинца Гриба в РФ возьмутся только через неделю

Северо-Кавказский окружной военный суд России начнет рассматривать по сути дело 20-летнего украинца Павла Гриба 23 июля.

За дело украинца Гриба в РФ возьмутся только через неделю

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его отец Игорь Гриб, передают Українськi Новини.

Гриб обвиняется в содействии проведению теракта.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее отец Павла Гриба сообщил, что его сын был избит заключенными в России. Политзаключенный признался, что во время его перевозки в Ростов-на-Дону его сокамерники напали на него и жестоко избили, предварительно силой отобрав все личные вещи и продукты питания, которые Павел получил от украинских консулов. В итоге, Гриб в одних трусах и майке вынужден был ночевать на новом месте.


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