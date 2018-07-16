За дело украинца Гриба в РФ возьмутся только через неделю

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его отец Игорь Гриб, передают Українськi Новини.

Гриб обвиняется в содействии проведению теракта.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее отец Павла Гриба сообщил, что его сын был избит заключенными в России. Политзаключенный признался, что во время его перевозки в Ростов-на-Дону его сокамерники напали на него и жестоко избили, предварительно силой отобрав все личные вещи и продукты питания, которые Павел получил от украинских консулов. В итоге, Гриб в одних трусах и майке вынужден был ночевать на новом месте.