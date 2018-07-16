Путин заявил, что для России вопрос Крыма закрыт

Как заявил российский президент во время совместной пресс-конференции по результатам встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, у Трампа позиция по Крыму известна.

Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая позиция. Мы считаем, что мы провели референдум в соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для Российской Федерации этот вопрос закрыт, - заявил Путин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, Трамп заявлял, что аннексию Крыма допустил на тот момент президент США Барак Обама.

При этом он заверил, что не допустил бы этого, если бы был на посту президента США.