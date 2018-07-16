Кабмин предлагает депутатам принять Устав по охране Нацгвардией ядерных установок

Как сказано в документе, опубликованном в понедельник, 16 июня, на сайте парламента, законопроект №8606 "Об Уставе по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов" был зарегистрирован в парламенте 13 июля 2018 года.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству, пока текст документа отсутствует на сайте Рады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект №8348 "О внесении изменений в закон "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии".

Проектом предлагается закрепить на уровне закона порядок выдачи разрешений на перевозку радиоактивных материалов, сертификатов в случае перевозок этих материалов, отдельных разрешений на выполнение определенных видов работ или операций; а также перечень и требования к документам, необходимым для получения документов разрешительного характера.