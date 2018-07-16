12:33 16.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198924:Polishuk

Кабмин предлагает депутатам принять Устав по охране Нацгвардией ядерных установок

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, который предлагается утвердить Устав по охране Национальной гвардией ядерных установок, ядерных материалов и радиоактивных отходов.

Кабмин предлагает депутатам принять Устав по охране Нацгвардией ядерных установок

Как сказано в документе, опубликованном в понедельник, 16 июня, на сайте парламента, законопроект №8606 "Об Уставе по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов" был зарегистрирован в парламенте 13 июля 2018 года.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству, пока текст документа отсутствует на сайте Рады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект №8348 "О внесении изменений в закон "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии".

Проектом предлагается закрепить на уровне закона порядок выдачи разрешений на перевозку радиоактивных материалов, сертификатов в случае перевозок этих материалов, отдельных разрешений на выполнение определенных видов работ или операций; а также перечень и требования к документам, необходимым для получения документов разрешительного характера.


Поделиться
Читайте также:
 
В порту Мариуполя построят еще один терминал для зерна Украинские туристы вновь застряли в аэропорту Львова В Раду будет внесен законопроект о ВСУ по применению оружия в ООС, - Ирина Геращенко В Киеве разоблачили виртуальную порностудию - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив