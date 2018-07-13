В России активистке дали пять суток за пикет в поддержку Сенцова

Суд в Санкт-Петербурге 13 июля арестовал на 5 суток активистку движения "Солидарность" Ольгу Смирнову, задержанную во время пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".
Смирнову признали виновной в неподчинении полиции.
За время проведения чемпионата мира по футболу в России Смирнова приняла участие в нескольких акциях в поддержку объявившего голодовку украинского режиссера.
Активистку несколько раз задерживали и один раз поместили под административный арест.
Как сообщал "УРА-Информ", Мать украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.