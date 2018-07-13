15:18 13.07.2018 | Политика | Новости
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В России активистке дали пять суток за пикет в поддержку Сенцова

Суд в Санкт-Петербурге 13 июля арестовал на 5 суток активистку движения "Солидарность" Ольгу Смирнову, задержанную во время пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

В России активистке дали пять суток за пикет в поддержку Сенцова

Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".

Смирнову признали виновной в неподчинении полиции.

За время проведения чемпионата мира по футболу в России Смирнова приняла участие в нескольких акциях в поддержку объявившего голодовку украинского режиссера.

Активистку несколько раз задерживали и один раз поместили под административный арест.

Как сообщал "УРА-Информ", Мать украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.


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