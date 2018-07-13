14:36 13.07.2018 | Политика | Новости
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В Лондоне готовятся к встрече Трампа

В Виндзорском дворце готовятся встречать президента США Дональда Трампа.

В Лондоне готовятся к встрече Трампа

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трамп сейчас находится со своим первым визитом в Великобритании.

Сегодня вечером супругов Трампов ждут в Виндзорском дворце - официальной резиденции британских монархов. Дональд Трамп станет 13-м американским президентом, с которым встретится королева. И для него прием может стать испытанием, ведь одному из президентов Елизавета II так и не простила неуместное поведение.

10 действующих американских президентов и двое бывших глав государства: за 66 лет своего пребывания на троне Елизавета II имеет уникальный опыт общения с руководителями Америки. Встреча королевы с Дональдом Трампом запланирована на вечер.

Накануне Трамп с женой Меланией поужинал в компании британского премьера Терезы Мэй и ее мужа. Встретили Трампа со всеми почестями.

Во время 4-дневного визита в Лондоне Трампа почти не будет - это не случайно, потому что на столичных улицах его встречают протестами. Активисты возмущены внутренней и внешней политикой американского лидера. Хотя сам Трамп убеждает, что британцы его любят.


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