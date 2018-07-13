18:06 13.07.2018 | Политика | Новости
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Трамп заявил, что "Северный поток" является катастрофой для Европы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Евросоюз и Германию за согласие на строительство Россией "Северного потока-2".

Трамп заявил, что

Об этом он говорил во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй по результатам встречи 13 июля.

По словам американского президента "Северный поток-2" - это полная катастрофа. Это ужасно, что Германия использует газопровод из России. Ведь 70% энергоресурсов Германии, после постройки нового газопровода, будет поставляться из России.

Он также добавил, что обсудит вопрос строительства "Северного потока-2" во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июля.

12 июля Трамп во время пресс-конференции саммита НАТО заявил, что считает недопустимым заключение соглашений с Россией в энергетической сфере.


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