Трамп заявил, что "Северный поток" является катастрофой для Европы

Об этом он говорил во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй по результатам встречи 13 июля.

По словам американского президента "Северный поток-2" - это полная катастрофа. Это ужасно, что Германия использует газопровод из России. Ведь 70% энергоресурсов Германии, после постройки нового газопровода, будет поставляться из России.

Он также добавил, что обсудит вопрос строительства "Северного потока-2" во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июля.

12 июля Трамп во время пресс-конференции саммита НАТО заявил, что считает недопустимым заключение соглашений с Россией в энергетической сфере.