10:24 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Раде состоится час вопросов к правительству

В пятницу, 13 июля, в украинском парламенте пройдет час вопросов к народным депутатам Украины.

Сегодня в Раде состоится час вопросов к правительству

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте Верховной раде.

Как отмечается, с 10:00 до 11:00 после регистрации нардепов пройдет час вопросов к правительству. Согласно недавно полученным сведениям, далее запланировано оглашение депутатских запросов, после чего будет объявлено о времени закрытия восьмой сессии.

Таким образом, сегодня закрывается восьмая сессия Верховной рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", профильный комитет Верховной рады готовит к публикации законопроект о введении обязательного технического осмотра для автомобилей с 2020 года. Обязательный техосмотр будет введен в сроки.


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