Сегодня в Раде состоится час вопросов к правительству

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте Верховной раде.

Как отмечается, с 10:00 до 11:00 после регистрации нардепов пройдет час вопросов к правительству. Согласно недавно полученным сведениям, далее запланировано оглашение депутатских запросов, после чего будет объявлено о времени закрытия восьмой сессии.

Таким образом, сегодня закрывается восьмая сессия Верховной рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", профильный комитет Верховной рады готовит к публикации законопроект о введении обязательного технического осмотра для автомобилей с 2020 года. Обязательный техосмотр будет введен в сроки.