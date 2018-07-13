Правительство намерено ужесточить ответственность туроператоров за невыполнение своих обязательств

Как заявил премьер-министр Украины, в настоящее время он дал поручение первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, чтобы они совместно с Министерством инфраструктуры создали рабочую группу по этому вопросу. Речь идет об усилении ответственности за туристическую деятельность.

Согласно словам Гройсмана, мониторинг туристической отрасли в реальном времени практически невозможен, поскольку туристические компании являются частными и не предоставляют информацию о своих мощностях.

"93% воздушных судов летают вовремя, но даже эти 7% - это огромное количество, которое влияет на качество и на планы украинских граждан", - отметил глава Кабмина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинским гражданам в Тунисе, которые застряли в этой стране в связи с задержкой рейса, компенсируют вынужденное дополнительное проживание в гостиницах.