12:13 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство намерено ужесточить ответственность туроператоров за невыполнение своих обязательств

Кабинет Министров Украины рассматривает возможность усиления ответственности туристических операторов за невыполнение обязательств. Так, за несвоевременный вывоз туристических групп, сообщил глава украинского правительства Владимир Гройсман на заседании парламента в пятницу, 13 июля.

Правительство намерено ужесточить ответственность туроператоров за невыполнение своих обязательств

Как заявил премьер-министр Украины, в настоящее время он дал поручение первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, чтобы они совместно с Министерством инфраструктуры создали рабочую группу по этому вопросу. Речь идет об усилении ответственности за туристическую деятельность.

Согласно словам Гройсмана, мониторинг туристической отрасли в реальном времени практически невозможен, поскольку туристические компании являются частными и не предоставляют информацию о своих мощностях.

"93% воздушных судов летают вовремя, но даже эти 7% - это огромное количество, которое влияет на качество и на планы украинских граждан", - отметил глава Кабмина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинским гражданам в Тунисе, которые застряли в этой стране в связи с задержкой рейса, компенсируют вынужденное дополнительное проживание в гостиницах.


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