15:30 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин обсудил с еврокомиссаром расширение интеграции Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и еврокоммисар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан во время встречи обсудили возможности расширения интеграции Украины в Евросоюз.

Климкин обсудил с еврокомиссаром расширение интеграции Украины в ЕС

Как сообщает пресс-службы МИД, встреча прошла в рамках визита Климкина в Брюссель. Стороны поприветствовали результаты саммита Украина-ЕС, зафиксированные в совместной декларации, и обсудили пути дальнейшего расширения политической, экономической и секторальной интеграции Украины в Европейский союз.

Кроме того, чиновники призвали РФ освободить всех украинских политических заключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку более 60 дней назад.

Собеседники отдельно обсудили вопрос развития Восточного партнерства, в частности ожиданий от министерского заседания в Люксембурге в октябре 2018 года. Также неформальной встречи ЕС-Украина-Грузия-Молдова на уровне министров экономики и торговли, которая запланирована на сентябрь этого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Брюсселе открылся юбилейный, 20-й саммит Украина - ЕС. Как известно, участие в открытых переговорах принимают президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.


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