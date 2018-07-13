Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал распоряжение закрыть полигон Пхунгери в мае. Об этом передает The Telegraph.

Сегодня днем, 8 июля, в российском городе Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел .