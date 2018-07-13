17:49 13.07.2018 | Политика | Новости
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Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов

Два военных самолета России нарушили воздушное пространство Южной Кореи.

Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов

Об этом сообщает Reuters.

Чтобы их перехватить подняли военную авиацию, заявляют в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Российские самолеты, распознаны военными бомбардировщиками, провели более трех часов в опознавательной зоне ПВО Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, как и Министерство обороны отказались предоставить подробную информацию о количестве развернутых южнокорейских военных самолетов.


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