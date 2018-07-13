Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов

Два военных самолета России нарушили воздушное пространство Южной Кореи.
Об этом сообщает Reuters.
Чтобы их перехватить подняли военную авиацию, заявляют в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
Российские самолеты, распознаны военными бомбардировщиками, провели более трех часов в опознавательной зоне ПВО Кореи.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, как и Министерство обороны отказались предоставить подробную информацию о количестве развернутых южнокорейских военных самолетов.