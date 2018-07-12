Трамп пригрозил членам НАТО выходом из Альянса

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники.

Именно с этим связана отмена ряда двусторонних встреч с участием Дональда Трампа и смещение других событий в программе саммита.

Связанную с этим информацию со ссылкой на свои источники сообщает немецкое агентство DPA. По данным немецкого СМИ, американский президент Дональд Трамп во время саммита в Брюсселе пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

Дипломаты утверждают, что Трамп пригрозил союзникам "односторонним шагом США", если они "немедленно" не начнут тратить на оборону 2% от ВВП.

Как сообщал "УРА-Информ", многочисленные источники сообщают об отмене президентом США Дональдом Трампом всех двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенных на четверг, влючая запланированную встречу с Петром Порошенко.