Трамп отменил все встречи на саммите НАТО

Эту информацию, в частности, подтверждают источники "Европейской правды". Официального подтверждения этой информации нет.

Планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана.

Об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV.

По данным телеканала, Трамп отменил все запланированные двусторонние встречи, в том числе румынским президентом Йоханнисом. С румынским главой государства он должен был встретиться в 11:00.

Как сообщал "УРА-Информ", представители стран-членов оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации.