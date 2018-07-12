Трамп отменил все встречи на саммите НАТО

Многочисленные источники сообщают об отмене президентом США Дональдом Трампом всех двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенных на четверг, влючая запланированную встречу с Петром Порошенко.
Эту информацию, в частности, подтверждают источники "Европейской правды". Официального подтверждения этой информации нет.
Планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана.
Об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV.
По данным телеканала, Трамп отменил все запланированные двусторонние встречи, в том числе румынским президентом Йоханнисом. С румынским главой государства он должен был встретиться в 11:00.
Как сообщал "УРА-Информ", представители стран-членов оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации.