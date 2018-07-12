12:10 12.07.2018 | Политика | Новости
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Трамп отменил все встречи на саммите НАТО

Многочисленные источники сообщают об отмене президентом США Дональдом Трампом всех двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенных на четверг, влючая запланированную встречу с Петром Порошенко.

Трамп отменил все встречи на саммите НАТО

Эту информацию, в частности, подтверждают источники "Европейской правды". Официального подтверждения этой информации нет.

Планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана.

Об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV.

По данным телеканала, Трамп отменил все запланированные двусторонние встречи, в том числе румынским президентом Йоханнисом. С румынским главой государства он должен был встретиться в 11:00.

Как сообщал "УРА-Информ", представители стран-членов оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации.


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