Ни одна страна не имеет права запретить Украине вступить в НАТО, - Порошенко

Соотвествующие заявление президент сделал на разговоре в рамках симпозиума НАТО.

По словам Порошенко, в 2013 году только 16% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО. Сейчас более чем 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО.

Вместе с тем лидер страны подчеркнул, что именно российская агрессия стала причиной того, что Украина хочет стать членом НАТО.

"Путин сделал нас очень проевропейскими. И он заставил нас продвигаться к членству в НАТО. И мы услышали сегодня от членов НАТО, что будущее Украины - это членство в НАТО", - заявил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках рабочего визита в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.