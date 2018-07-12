16:38 12.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ни одна страна не имеет права запретить Украине вступить в НАТО, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что никто не имеет права запретить Украине, или любой стране мира стать членом Североатлантического Альянса.

Ни одна страна не имеет права запретить Украине вступить в НАТО, - Порошенко

Соотвествующие заявление президент сделал на разговоре в рамках симпозиума НАТО.

По словам Порошенко, в 2013 году только 16% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО. Сейчас более чем 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО. 

Вместе с тем лидер страны подчеркнул, что именно российская агрессия стала причиной того, что Украина хочет стать членом НАТО.

"Путин сделал нас очень проевропейскими. И он заставил нас продвигаться к членству в НАТО. И мы услышали сегодня от членов НАТО, что будущее Украины - это членство в НАТО", - заявил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках рабочего визита в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.


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