Миротворцы ООН должны получить доступ к российско-украинской границе - НАТО

Миротворческая миссия ООН должна получить доступ ко всей территории конфликта на Донбассе, включая российско-украинскую границу.
Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина-НАТО, сообщает "Европейская правда".
В документе отмечается, что во время встречи стороны обсудили возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Они подчеркнули, что миротворческие силы должны поддерживать и способствовать полному исполнению Минских договоренностей с твердым мандатом, который позволит обеспечить безопасность на всей территории конфликта, включая российско-украинскую границу.
Стороны также подчеркнули, что затянувшийся конфликт в Украине, спровоцированный Россией, остается главным вызовом евроатлантической безопасности.
Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии.