14:05 12.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Миротворцы ООН должны получить доступ к российско-украинской границе - НАТО

Миротворческая миссия ООН должна получить доступ ко всей территории конфликта на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Миротворцы ООН должны получить доступ к российско-украинской границе - НАТО

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина-НАТО, сообщает "Европейская правда".

В документе отмечается, что во время встречи стороны обсудили возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Они подчеркнули, что миротворческие силы должны поддерживать и способствовать полному исполнению Минских договоренностей с твердым мандатом, который позволит обеспечить безопасность на всей территории конфликта, включая российско-украинскую границу.

Стороны также подчеркнули, что затянувшийся конфликт в Украине, спровоцированный Россией, остается главным вызовом евроатлантической безопасности.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии.


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