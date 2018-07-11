10:19 11.07.2018 | Политика | Новости
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Греция высылает российских дипломатов за вмешательство в дела страны

Высокопоставленные дипломатические источники в Греции сообщили о высылке из страны двух российских дипломатов "за противоправные действия против национальной безопасности". Еще двум политикам запрещен въезд в государство.

Греция высылает российских дипломатов за вмешательство в дела страны

Об этом сообщает Кathimerini.

Как отмечается, греческие власти обвиняют дипломатов в попытке сбора информации, а также подкупе государственных чиновников. Кроме того, Афины рассматривают это как угрозу национальной безопасности страны.

Примечательно, что такие действия греческой стороны не являются "ударом грома с ясного неба", так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории страны. При этом в статье подчеркивается, что Греция хочет сохранять хорошие отношений с Россией.

Кстати, официального подтверждения информации о высылке сотрудников российского диппредставительства нет. Вместе с тем в министерстве иностранных дел России произошедшее пока не комментируют.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", все три высланных российских дипломатов по решению властей Молдовы, покинули страну.


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