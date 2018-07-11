Для представителей СМИ не будут ограничивать возможность работы в кулуарах Верховной Рады

Об этом на брифинге заявил спикер парламента.

"Никакого ограничения доступа украинских журналистов в кулуары парламента не будет", - заявил Андрей Парубий.

Как известно, руководитель пресс-службы Аппарата ВР обратился к депутатам с просьбой рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты оказались на сегоднешнем зазедании приступить к увольнению членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых.