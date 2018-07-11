13:48 11.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Для представителей СМИ не будут ограничивать возможность работы в кулуарах Верховной Рады

Журналистов не будут ограничивать в профессиональной деятельности на территории Верховной Рады.

Для представителей СМИ не будут ограничивать возможность работы в кулуарах Верховной Рады

Об этом на брифинге заявил спикер парламента.

"Никакого ограничения доступа украинских журналистов в кулуары парламента не будет", - заявил Андрей Парубий. 

Как известно, руководитель пресс-службы Аппарата ВР обратился к депутатам с просьбой рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты оказались на сегоднешнем зазедании приступить к увольнению членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых.


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