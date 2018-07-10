14:05 10.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В России пропал крымскотатарский правозащитник

В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеину Куку, который незаконно находится под арестом и голодает с 26 июня.

В России пропал крымскотатарский правозащитник

Об этом сообщил во вторник в Facebook российский юрист Александр Попков.

Адвокату, который приехал в СИЗО, отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Куда - не говорят. Эмир 14 дней голодал в поддержку Сенцова.

Как сообщал УРА-Информ, 26 июня крымский татарин Эмир-Усеину Куку, фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", объявил голодовку.

Министерство иностранных дел Украины 20 февраля 2018 года выразило решительный протест в связи с продолжением рассмотрения в Северокавказском окружном военном суде сфабрикованного дела против граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова. В МИД призвали Россию немедленно прекратить политически мотивированное преследование представителей крымскотатарского народа.


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