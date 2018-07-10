Участники саммита Украина-ЕС призвали остановить строительство проекта "Северный поток-2"

Президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного заявления для СМИ с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита Украина-ЕС заявил, что Украина остается стратегическим партнером европейских стран в энергетических вопросах – "партнером, который будет поставлять европейским странам необходимый газ".

В ходе саммита Украина-ЕС шел разговор о данном проекте. По словам Порошенко, Украина пытается показать своим европейским партнерам, что цель этого проекта – ослабить страну, остановить ее поставки газа в Европу.

Стоит отметит, что Европейский Союз подтверждает роль Украины как стратегического транзитера газа, который обеспечивает доступные, безопасные и надежные поставки газа в ЕС.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз сделать все возможное, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток-2". По его словам, критически важно не допустить, чтобы создание нового экономического проекта под "крылом Москвы", которая с большой долей вероятности рано или поздно прибегнет к шантажу европейских лидеров.