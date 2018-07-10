19:01 10.07.2018 | Политика | Новости
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РФ отказала Польше в реконструкции самолета Качиньского

Россия отказала Польше в реконструкции самолета ТУ-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, пишет "Радио Польша".

РФ отказала Польше в реконструкции самолета Качиньского

Об этом сообщила пресс-секретарь Подкомиссии по восстановлению расследования причин авиакатастрофы польского правительственного самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года Марта Паленек.

В письме из Министерства иностранных дел РФ утверждается, что реконструкция из обломков самолета, собранных на месте происшествия, невозможна без ущерба, изменения вида и особых примет.

Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле или об абсолютном отсутствии компетентности в области расследования авиакатастроф. Поскольку Организация международной гражданской авиации в своей инструкции считает реконструкцию чрезвычайно важной в выяснении причин катастрофы, - заявила пресс-секретарь подкомиссии.

В подкомиссии также заявили, что позиция российской стороны подтверждает диагноз, содержащейся в отчете Совета Европы, который сравнивает действия Российской Федерации с поведением СССР в деле о массовом убийстве польских офицеров в Катыни и прямо называет эти действия провокационными.

Обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.

Как сообщал " УРА-Информ", ранее министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что во время работы комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы были найдены доказательства, указывающие на два взрыва на борту президентского самолета ТУ-154М.


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