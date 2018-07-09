Войска Асада вместе с русскими осадили анклав повстанцев на юге Сирии

Об этом заявил представитель оппозиции в городе Абу Шайма, пишет Reuters.

По его словам, несколько тысяч человек окружены после того, как армия без боя вторглась в главную базу к западу от города до официальной эвакуации повстанцев, выступающих против соглашения по капитуляции при посредничестве России.

Сирийские повстанцы объявили о возвращении к переговорам с Россией после тяжелых бомбардировок в юго-западной провинции Дераа, которые российская и сирийская авиация возобновила в ночь на 5 июля, совершив более 600 авиаударов.

Повстанцы обещали сложить оружие и сдать город в обмен на урегулирование их статуса в мирном соглашении, а Россия требует капитуляции.