12:47 09.07.2018 | Политика | Новости
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Войска Асада вместе с русскими осадили анклав повстанцев на юге Сирии

Сирийская армия и союзнические войска окружили удерживаемый повстанцами анклав в южном городе Дераа, и готовы захватить город.

Войска Асада вместе с русскими осадили анклав повстанцев на юге Сирии

Об этом заявил представитель оппозиции в городе Абу Шайма, пишет Reuters.

По его словам, несколько тысяч человек окружены после того, как армия без боя вторглась в главную базу к западу от города до официальной эвакуации повстанцев, выступающих против соглашения по капитуляции при посредничестве России.

Сирийские повстанцы объявили о возвращении к переговорам с Россией после тяжелых бомбардировок в юго-западной провинции Дераа, которые российская и сирийская авиация возобновила в ночь на 5 июля, совершив более 600 авиаударов.

Повстанцы обещали сложить оружие и сдать город в обмен на урегулирование их статуса в мирном соглашении, а Россия требует капитуляции.


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