13:05 09.07.2018 | Политика | Новости
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Великобритания усилит флот в Северной Атлантике из-за российской угрозы

Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ.

Великобритания усилит флот в Северной Атлантике из-за российской угрозы

Об этом заявил глава Королевского ВМФ Великобритании адмирал Филипп Джонс, сообщает Sky News.

Задача флота будет состоять в защите важнейших подводных кабелей, ведь по ним осуществляется около 97% процентов мировых коммуникаций, а также проходит почти 10 триллионов долларов США через ежедневные финансовые транзакции.

Джонс добавил, что осознает, что россияне имеют возможности обнаружить эти кабели и "работать" с ними на большой глубине.

Как сообщал УРА-Информ, несколько недель назад США анонсировала воссоздание Второго флота ВМС в Атлантике, а также в ответ на действия России.


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