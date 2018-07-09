09:58 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинские военные будут защищать границы Афганистана

Председатель сообщества Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко заявил, что Украина увеличит численность военных в миссии НАТО в Афганистане Resolute Support.

Украинские военные будут защищать границы Афганистана

Об этом передает Радио Свобода.

По слова Пристайко, украинский президент примет участие во встрече всех участников операции "Решительная поддержка", именно таким образом Украина выполнит взятые на себя обязанности.

Согласно указу Порошенко, участие в миссии примут до 35 военнослужащих. Сейчас будет почти 30 человек в разных направлениях, в разных провинциях, с разными иностранными контингентами.

Так, контингент украинцев в Афганистане увеличится с 11 до 29 человек. В целом миссия НАТО в Афганистане Resolute Support насчитывает около 16 тысяч военнослужащих из 39 стран мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области украинские военные освободили от боевиков населенный пункт Золотое-4. Сообщается, что благодаря успешным боевым тактическим действиям ВСУ успешно оттеснили пророссийских наемников к границе с РФ. Управлением в населенном пункте отправились осуществлять участковый инспектор и другие представители органов власти.


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