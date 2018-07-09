Суд завтра может продлить арест Савченко

Об этом на своей странице в Facebook написала ее сестра Вера. По ее словам ходатайство рассматривать следственный судья Елена Мелешак.

Стоит отметить, что выбранная ранее мера пресечения для Савченко в виде содержания под стражей истекает 13 июля 2018 года.

Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.