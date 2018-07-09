13:33 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд завтра может продлить арест Савченко

Шевченковской районный суд Киева завтра, 10 июля, рассмотрит ходатайство относительно меры пресечения народному депутату Надежды Савченко.

Суд завтра может продлить арест Савченко

Об этом на своей странице в Facebook написала ее сестра Вера. По ее словам ходатайство рассматривать следственный судья Елена Мелешак.

Стоит отметить, что выбранная ранее мера пресечения для Савченко в виде содержания под стражей истекает 13 июля 2018 года.

Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.


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