22:21 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198477:roman

Порошенко обозвал инвесторов строительства "Северного потока-2" "5 колонной" Кремля

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз сделать все возможное, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток-2". Об этом передает пресс-служба главы государства. 

Порошенко обозвал инвесторов строительства

По его словам, критически важно не допустить, чтобы создание нового экономического проекта под "крылом Москвы", которая с большой долей вероятности рано или поздно прибегнет к шантажу европейских лидеров. 

"Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС", - добавил украинский лидер. 

Кроме того, глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полностью поддержали слова украинского президента напомним, что ситуация с "Северным потоком-1" показала негативные результаты сотрудничества с РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Украина создает в Европейском Союзе группу, которая должна остановить строительство российского газопровода в обход Украины - Северный поток-2, а также ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. 


Поделиться
Читайте также:
 
В столице вырос средний уровень заработной платы Водителей "евроблях" теперь будут регистрировать в специальной базе В Украине продолжает расти инфляция В Херсонской области неизвестный выбросил собаку в колодец - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив