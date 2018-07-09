Порошенко обозвал инвесторов строительства "Северного потока-2" "5 колонной" Кремля

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз сделать все возможное, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток-2". Об этом передает пресс-служба главы государства.
По его словам, критически важно не допустить, чтобы создание нового экономического проекта под "крылом Москвы", которая с большой долей вероятности рано или поздно прибегнет к шантажу европейских лидеров.
"Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС", - добавил украинский лидер.
Кроме того, глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полностью поддержали слова украинского президента напомним, что ситуация с "Северным потоком-1" показала негативные результаты сотрудничества с РФ.
Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Украина создает в Европейском Союзе группу, которая должна остановить строительство российского газопровода в обход Украины - Северный поток-2, а также ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.