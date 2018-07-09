18:35 09.07.2018 | Политика | Новости
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Лидеры ЕС признали нарушение суверенитета Украины "актом агрессии" вооруженных сил РФ

В Евросоюзе чуть ли не впервые в официальном политическом документе нарушение суверенитета Украины в феврале 2014 названо "актом агрессии" вооруженных сил РФ.

Лидеры ЕС признали нарушение суверенитета Украины

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на саммите Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе.

Лидеры подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также политику ЕС по непризнание нелегальной аннексии Крыма.

Украина неоднократно заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне боевых действий на востоке Украины. В то же время российская сторона утверждает, что вооруженных сил РФ на территории Украины нет, а на Донбассе воюют только добровольцы.

Как писал УРА-Информ, президенты Украины, Европейского совета и Еврокомиссии требуют от РФ освободить всех незаконно удерживаемых в Крыму и в России украинцев. Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС.


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