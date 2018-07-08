Эрдоган уволил 18 тыс государственных чиновников после своей инаугурации

Сообщается, что это была "третья" волна сокращений, которую планово готовили с начала 2018 года в связи режимом чрезвычайного положения, введённым после попытки государственного переворота в июле 2016 года. В СМИ уже подтвердилась информация о прекращении работы 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.

Напомним, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь переизбран на пост главы государства. Центральная избирательная комиссия Турции обработала 97,7 процентов бюллетеней. Эрдоган точно набирает более 50 процентов голосов избирателей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко уволил посла Украины в Республике Кения Евгения Цимбалюка с занимаемой должно

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