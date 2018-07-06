Вышинскому объявили еще одно подозрение

Подозреваемому в госизмене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому сообщили подозрение в незаконном хранении оружия.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
По ее словам, Вышинскому сообщено о еще одном подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины.
В ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему.
По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным нарезным пистолетом модели "FN Browning M1906".
Как ранее сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин пока не думал о возможном обмене российского журналиста Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.