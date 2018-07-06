12:03 06.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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После вынесения приговора Балух решил продолжать голодовку

Крымский активист Владимир Балух, приговоренный пятого июля, подконтрольным Кремлю судом к пяти годам колонии, продолжил голодовку.

После вынесения приговора Балух решил продолжать голодовку

Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Согласно ее информации, Балух обратился к украинцам с письмом, в котором поблагодарил за поддержку его и его семьи.

Как сообщал УРА-Информ, пятого июля 2018 года в Крыму подконтрольный Российской Федерации Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около четірех тыс. гривен). Украинца приговорили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору "суда", Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления".


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