После вынесения приговора Балух решил продолжать голодовку

Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Согласно ее информации, Балух обратился к украинцам с письмом, в котором поблагодарил за поддержку его и его семьи.

Как сообщал УРА-Информ, пятого июля 2018 года в Крыму подконтрольный Российской Федерации Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около четірех тыс. гривен). Украинца приговорили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору "суда", Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления".