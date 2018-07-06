Луценко лично будет расследовать трагедию на Ровенском полигоне

Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, генеральный прокурор берет под личный контроль расследование инцидента, а также соответствие минометов "Молот" техническим условиям.

Кроме того, закарпатская облгосадминистрация сообщила о гибели на полигоне четверых военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде, еще четверо бойцов ранены.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко разобраться в произошедшем на Ровенском полигоне и доложить ему о результатах расследования на следующей неделе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Ровенском полигоне произошел разрыв миномета, в результате чего погибли военные. Речь идет о троих погибших военнослужащих, которые получили травмы несовместимые с жизнью. Также серьезные ранения получили девять бойцов.