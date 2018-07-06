13:50 06.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198281:nastya

Луценко лично будет расследовать трагедию на Ровенском полигоне

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко берет под личный контроль расследование взрыва на Ровенском полигоне, в результате которого есть погибшие и раненые.

Луценко лично будет расследовать трагедию на Ровенском полигоне

Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, генеральный прокурор берет под личный контроль расследование инцидента, а также соответствие минометов "Молот" техническим условиям.

Кроме того, закарпатская облгосадминистрация сообщила о гибели на полигоне четверых военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде, еще четверо бойцов ранены.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко разобраться в произошедшем на Ровенском полигоне и доложить ему о результатах расследования на следующей неделе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Ровенском полигоне произошел разрыв миномета, в результате чего погибли военные. Речь идет о троих погибших военнослужащих, которые получили травмы несовместимые с жизнью. Также серьезные ранения получили девять бойцов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Европе отменят переходы на летнее и зимнее время У Михаэля Шумахера появился рекордовый соперник С первого сентября тротуары начнут возвращать пешеходам Мининформполитики презентовало собственную кампанию "Я - армия"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив