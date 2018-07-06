Дуда посетит Волынь, а Порошенко отправится в Польшу

Президент Петр Порошенко отправится в польский поселок Сагрынь а президент Польши Анджей Дуда посетит восьмого июля.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
"В воскресенье Президент Дуда приедет на Волынь, а Президент Петр Порошенко поедет в Польшу, в поселок Сагрынь", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что приближаются трагические страницы украинско-польской истории, в связи с чем и будут совершены соответствующие поездки президентов.
Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что украинская сторона предлагала почтить память павших украинцев и поляков вместе. Однако польская сторона отказалась.
Собеседник агентства подчеркнул, что Украина продолжает стоять на позициях взаимопонимания.
Отметим, ранее Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о тяжелом состоянии украинского политзаключенного Станислава Клыха. После разговора с матерью политзаключенного, Денисовай стало известно, что Станислав действительно находится в психиатрической больнице и состояние его здоровья.