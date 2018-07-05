Теще Рыбалки на День рождения подарили автомобиль Nissan Juke

"Говорят, что день рождения грустный праздник... А я вот не понимаю, почему мне надо грустить. Можно я не буду?

Мне Ура! Мне Вау! Мне.... счастье. Только горячо любящие люди могут делать такие подарки. Спасибо", - написала она, дополнив пост фотографией на фоне нового автомобиля.

Напомним, что ранее Рыбалка публично заявлял, что живет в загородном особняке тещи и тратит на свою жизнь ее деньги.

После такого заявления политика, многие СМИ окрестили его иждивенцем, хотя и поддали сомнению правдивость озвученной им информации. Ведь по декларации о доходах, Рыбалка далеко не бедный, у него есть большой снэковый бизнес, который сегодня работает не только в Украине, но и в оккупированном Крыму, и на территориях ОРДЛО.

Примечательно, что после женитьбы на Анастасии Байбородине, активы из прошлогодних декларации нардепа частично перекочевали в «собственность» новоиспеченной и безработной супруги, у которой даже нет оконченного высшего образования.