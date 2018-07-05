17:50 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Теще Рыбалки на День рождения подарили автомобиль Nissan Juke

Теще народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки Ольге Байбородиной подарили на День рождения автомобиль Nissan Juke. Об этом О. Байбородина написала на своей странице в facebook.

Теще Рыбалки на День рождения подарили автомобиль Nissan Juke

"Говорят, что день рождения грустный праздник... А я вот не понимаю, почему мне надо грустить. Можно я не буду? 

Мне Ура! Мне Вау! Мне.... счастье. Только горячо любящие люди могут делать такие подарки. Спасибо", - написала она, дополнив пост фотографией на фоне нового автомобиля.

Напомним, что ранее Рыбалка публично заявлял, что живет в загородном особняке тещи и тратит на свою жизнь ее деньги.

После такого заявления политика, многие СМИ окрестили его иждивенцем, хотя и поддали сомнению правдивость озвученной им информации. Ведь по декларации о доходах, Рыбалка далеко не бедный, у него есть большой снэковый бизнес, который сегодня работает не только в Украине, но и в оккупированном Крыму, и на территориях ОРДЛО.

Примечательно, что после женитьбы на Анастасии Байбородине, активы из прошлогодних декларации нардепа частично перекочевали в «собственность» новоиспеченной и безработной супруги, у которой даже нет оконченного высшего образования.

Добавим, ,что Рыбалка, согласно данным декларации, ездит на автомобиле Mercedes-Benz S450 арендует авто у фирмы, которая связана с ним же через оффшорные структуры), а его жена - Анастасия Байбородина имеет в личном владении Porsche Panamera стоимостью как минимум 5 млн грн. Подарок для тещи, которая якобы содержит Рыбалку, в виде всего на всего Nissan Juke выглядит как-то очень скромно на фоне шика супругов Рыбалок.


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