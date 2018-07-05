Российские оккупанты приговорили Балуха к пяти годам колонии

Также его обязали заплатить штраф в 10 тысяч рублей (около четырех тысяч гривен) по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники российской спецслужбы утверждали, что нашли в доме Балуха 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Тогда "суд" в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около четырех тысяч гривен).

Как ранее сообщал УРА-Информ, спикер Министерства иностранных дел Украины заявила, что внешнеполитическое ведомство бедет требовать от Кремля освобождения украинского активиста Владимира Балуха. Соответствующим вопросом будут заниматся зарубежные партнеры Украины, ведь второй приговор политзаключенному является выходом за пределы здравого смысла.